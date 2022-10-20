Іран спрямує в рф місію радників та інструкторів з використання дронів-камікадзе

https://racurs.ua/ua/n175950-iran-spryamuie-v-rf-misiu-radnykiv-ta-instruktoriv-z-vykorystannya-droniv-kamikadze-genshtab.html

Ракурс

За попередніми даними Генштабу Збройних сил України, влади Ірану та рф домовилися направити у росію радників та інструкторів для ударних дронів.

Зокрема, відомо про підготовку операторів наявних безпілотників Shahed-136 та Arash-2, які можуть надати росіянам у перспективі.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Іран відмовився поставляти росії більш потужні дрони-камікадзе Arash-2 — там не хочуть, щоб США отримали доступ до цих технологій.

Бойові дрони-камікадзе Arash-2 мають розмах крил вже до 4 м, довжину до 4,5 м, а дальність до 1 тис. км, а за деякими джерелами — 1,6 тис. км. Їхня бойова частина може бути в кілька разів більшою, ніж у Shahed-136.

Водночас іранські джерела підтвердили, що на початку жовтня домовилися із росіянами в Москві про постачання ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Росіяни просили сотні таких ракет, але в Ірані погодилися поставити лише кілька сотень. Вони надійдуть двома-трьома партіями вже найближчими тижнями.

В Ірані запевняють, що продають росії зброю, а де її використовують — це питання не до них. Там наголошують, що не підтримують жодну зі сторін і закликають до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Однак на Заході вважають такі продажі порушенням резолюції Ради безпеки ООН, яка наклала санкції на Іран і погодила ухвалення ядерної угоди. На початку року Захід вів перемовини з Іраном щодо відновлення цієї угоди, але вони зайшли у глухий кут, а через продаж зброї росії можуть бути повністю зірвані.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив постачання — навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів. Україна готується розірвати дипвідносини з Тегераном.

За даними американської розвідки, тепер Іран готується поставити росіянам свої балістичні ракети. Тегеран готовий постачати росії ракети для війни в Україні Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км.