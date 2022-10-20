Окупанти тікають з Енергодара і вивозять з собою награбоване - телевізори, холодильники і чайники

https://racurs.ua/ua/n175949-okupanty-tikaut-z-energodara-i-vyvozyat-z-sobou-nagrabovane-televizory-holodylnyky-i-chaynyky.html

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Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару.

Соцмережі Енергодару розповідають, що у середу, 19 жовтня, та у ніч на 20 жовтня з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної «адміністрації» міста почали вивозити награбоване майно.

Дописувачі ТГ-каналу «Енергодар» помітили масове пограбування готелю «Скіфський». Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом путіна мародерство під прикриттям введеного ним «воєнного стану» на тимчасово окупованих росією українських територіях, — коментують побачене очевидці.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ знову збирається в Україну та росію.

На цей час ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони захисту. Це передбачає взаємодію, коли я отримую відповіді та реакцію з обох сторін, я шукаю нові шляхи просування вперед, і для цього в якийсь момент, ймовірно дуже скоро, мені доведеться повернутися, — сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що у ныч проти 19 жовтня місто-спутник ЗАЕС Енергодар безупинно обстрілювалося. Місто частково без світла та води. Обстріли почались опівночі та продовжились зранку.