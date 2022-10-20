Енергетики попросили прожити 20 жовтня з мінімумом струму

Енергетики попросили прожити 20 жовтня з мінімумом електроенергії

https://racurs.ua/ua/n175945-energetyky-poprosyly-projyty-20-jovtnya-z-minimumom-strumu.html

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Лише за вісім днів росіяни зруйнували 30% українських електропідстанцій. Наслідок — масові відключення світла по всій країні.

Людей просять економити електроенергію, а заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко увечері 19 жовтня взагалі заявив, що ситуація критична: українцям треба готуватися до того, що міста та села житимуть в темряві.

Цими днями енергетики потребують допомоги та закликали прожити 20 жовтня з дуже економним споживанням електроенергії.

Постійні ракетні обстріли ворога руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, енергетикам потрібен час для її відновлення. Водночас на вулиці стає холодніше, що традиційно спонукає нас споживати більше електроенергії. Але зараз нам треба дуже свідомо та ощадливо підійти до споживання електроенергії, щоб пройти наступну зиму якомога краще, — йдеться у зверненні «Укренерго».

У четвер з 7.00 до 22.00 в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання. Коли відключать конкретну вулицю — визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

Оператори розподільчих мереж (обленерго) повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у «особистих кабінетах» споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Посилання на сайти всіх обленерго можна подивитися на окремій сторінці сайта Міністерства енергетики https://bit.ly/3ViLsMQ.

20 жовтня у Києві для економії електроенергії на більшість маршрутів тролейбусів вийдуть автобуси. Зокрема, автобусами замінять тролейбуси на 21 із 38 маршрутів. З переліком маршрутів, де відбудеться заміна транспорту, можна ознайомитися на сайті міської влади.

Влада столиці сьогодні розпочне опалювальний сезон. Це зроблено зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію (щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами).

Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми. Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів, — попросив людей та бізнес мер Києва Віталій Кличко.