В Україні 20 жовтня можливі віялові відключення електроенергії, фото:

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В Україні завтра, 20 жовтня, можливі віялові відключення електроенергії.

По всій території України запроваджуватимуть обмеження на користування електроенергією. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко за результатами проведеної разом Міненерго та очільниками ОВА наради.

Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. По всій території, не одночасно, будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією, — зазначив він.

Тимошенко наголошує, що на відключення протягом дня слід чекати в усіх областях України.

Це стосується кожної області. Просимо українців мінімізувати використання електроенергії з сьомої до 23-ї години, — наголосив він.

За його словами, якщо населення згуртується, це допоможе пройти завтрашній день без відключень. Передусім обмеження стосуватимуться підприємств та заводів.

Але, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, будуть віялові відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також, — додав Тимошенко.

У Міненерго запевняють, що тривалість відключень становитиме не більше чотирьох годин й вони будуть пов’язані з необхідністю провести відповідні ремонти та не перевантажувати мережу.

Будь ласка, подбайте про заряджені телефони, пауербанки, запас води та їжі, що не потребує приготування, ліхтарики і батарейки до них, аптечку з необхідними на цей період часу ліками, — наголошує прес-служба відомства.

Російські війська з 10 жовтня завдають масових ракетних ударів та атак дронами-камікадзе по об'єктах енергетичної системи України.