Рашисти знищили село Богородичне Донецької області, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175941-znyschene-rosiyskymy-obstrilamy-selo-pryvyd-pokazala-donecka-ova-video.html

Ракурс

На Донеччині російські обстріли знищили село Богородичне — тут не залишилося жодної будівлі.

Відео, яке демонструє наслідки руйнувань, опубліковане в YouTube-каналі Донецької ОВА.

В описі відео зазначається, що бойові дії в районі цього населеного пункту тривали навесні, з літа до 11 вересня село було в окупації.

Єдине, що залишається після росіян, — це руїни та гори сміття, — наголошують в ОВА. — Все своє — відвоюємо і відбудуємо.

На відео можна побачити зруйновані будинки, від багатьох з яких залишилися лише частини обгорілих стін, обірвані лінії електропередач та повалені обстрілами дерева. Також на відео показана будівля місцевої церкви, ушкоджена снарядами.

До війни у Богородичному проживали 794 особи.

Нагадаємо, раніше відео руйнувань у Богородичному також публікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.