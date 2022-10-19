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Ракурс
Рашисти знищили село Богородичне Донецької області, скріншот відео

Знищене російськими обстрілами село-привид показала Донецька ОВА (ВІДЕО)

19 жов 2022, 21:59
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На Донеччині російські обстріли знищили село Богородичне — тут не залишилося жодної будівлі.





Відео, яке демонструє наслідки руйнувань, опубліковане в YouTube-каналі Донецької ОВА.

В описі відео зазначається, що бойові дії в районі цього населеного пункту тривали навесні, з літа до 11 вересня село було в окупації.

Єдине, що залишається після росіян, — це руїни та гори сміття, — наголошують в ОВА. — Все своє — відвоюємо і відбудуємо.

На відео можна побачити зруйновані будинки, від багатьох з яких залишилися лише частини обгорілих стін, обірвані лінії електропередач та повалені обстрілами дерева. Також на відео показана будівля місцевої церкви, ушкоджена снарядами.

До війни у Богородичному проживали 794 особи.

Нагадаємо, раніше відео руйнувань у Богородичному також публікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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