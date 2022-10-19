Сина колишнього очільника російської залізниці заарештували за запуск дрона, фото:

https://racurs.ua/ua/n175940-syna-druga-putina-zaareshtuvaly-v-norvegiyi-za-zapusk-drona-detali.html

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У Норвегії 17 жовтня на два тижні заарештували Андрія Якуніна — старшого сина колишнього очільника ВАТ «Російські залізниці» Володимира Якуніна.

Причиною арешту став запуск ним безпілотника над островом Шпіцберґен. Про це повідомляють норвезьке видання The Barents Observer та російське «РБК».

Андрій Якунін — співзасновник фонду Venture Investments & Yield Management (VIYM).

У фонді стверджують, що Якунін-молодший використав дрон для відпочинку під час поїздки на Шпіцберген наприкінці серпня.

Андрій захоплюється природою, фотографією та екстремальними видами спорту, про що свідчить його активність у соціальних мережах. Андрій, громадянин Великобританії, повністю співпрацює з владою, щоб надати всю необхідну інформацію про безневинні цілі його відпустки на човні, — заявили в компанії.

За інформацією The Barents Observer, у суді затриманий попросив вважати його громадянином Великої Британії, а місцем свого постійного проживання назвав Італію.

При затриманні у Якуніна вилучили дрони та електронні пристрої.

Зміст (запису — ред.) з дрону має велике значення для справи, — наголосила прокурор поліції Анья Міккельсен Індб'єр.

Зазначається, що дрон запустили з вітрильної яхти з екіпажем. Ця яхта з літа плавала довкола Шпіцбергена і вздовж узбережжя Норвегії. На борту яхти було виявлено російський паспорт затриманого.

Володимир Якунін очолював «Російські залізниці» з 2005 по 2015 роки. Його вважають близьким соратником російського диктатора володимира путіна.

У 2014 році він потрапив під американські санкції, запроваджені через російську агресію проти України. У січні 2015 року Якунін в інтерв’ю агентству Bloomberg звинуватив Західу в розв’язанні «економічної війни» та спробі посварити путіна з його оточенням за допомогою санкцій. У 2019 році санкції проти нього також запровадила Канада.

Шпіцберґен — полярний архіпелаг, який належить Норвегії. Проте, згідно з міжнародними домовленостями, господарську діяльність на ньому також здійснює росія — на архіпелазі є кілька невеликих російських населених пунктів, пов’язаних з добуванням вугілля та рибним промислом.

Джерело: The Barents Observer, «РБК»