РПЦ скуповує в Норвегії будинки з видом на військові бази — Dagbladet

https://racurs.ua/ua/n175920-rpc-skupovuie-v-norvegiyi-budynky-z-vydom-na-viyskovi-bazy-dagbladet.html

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Російська православна церква скуповує в Норвегії будинки з видом на військові бази. Про це пише норвезька газета Dagbladet. Зокрема, журналісти встановили, що нещодавно РПЦ, яка схвалює геноцид українців, придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії. З одного з них відкривається повний краєвид на найважливішу Військово-морську базу країни — Хааконсверн.

Йдеться про старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за три кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину ВМФ Норвегії.

Окрім цього, у Ставангері екс-священик місцевої церкви РПЦ володіє нерухомістю поруч із Об'єднаним центром бойових дій НАТО в Йотто. Цей об'єкт розташований приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC (НАТО).

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017−2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з росією. Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло — це Ольгінська парафія.