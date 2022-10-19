Рашисти вдарили по Бурштинській ТЕС — пожежу ліквідовано

Росіяни завдали удару по Бурштинській ТЕС, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n175933-rashysty-vdaryly-po-burshtynskiy-tes-pojeju-likvidovano.html

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Російські війська завдали удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

В результаті спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Про це сьогодні, 19 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко.

Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована! — зазначила вона. — Дякую нашим рятувальникам.

Прес-служба ДСНС Івано-Франківщини повідомляє про ліквідацію пожежі на об'єкті критичної інфраструктури, яка виникла в результаті ракетного удару.