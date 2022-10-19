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Ракурс
Россияне нанесли удар по Бурштынской ТЭС, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по Бурштынской ТЭС — пожар ликвидирован

19 окт 2022, 17:25
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Російські війська завдали удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.





В результаті спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Про це сьогодні, 19 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко.

Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована! — зазначила вона. — Дякую нашим рятувальникам.

Прес-служба ДСНС Івано-Франківщини повідомляє про ліквідацію пожежі на об'єкті критичної інфраструктури, яка виникла в результаті ракетного удару.

О 15.25 пожежу локалізовано, а о 16.08 — ліквідовано. Всього до ліквідації пожежі залучено 76 рятувальників та 26 спецавтомобілів. За попередньою інформацією постраждалих внаслідок пожежі немає, — вказано в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в соціальній мережі Фейсбук.

Источник: Ракурс


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