Несколько российских ракет сбили над Киевом

Несколько российских ракет сбили над Киевомhttps://racurs.ua/n175930-neskolko-rossiyskih-raket-sbili-nad-kievom.htmlРакурс
Над Києвом сили протиповітряної оборони вдень 19, жовтня, збили кілька російських ракет.
Про у своєму Telegram-каналі повідомила Київська міська державна адміністрація.
Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях!, — вказано в повідомленні.
За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», були збиті п’ять російських ракет, а також шоста ціль, класифікація якої наразі не уточнюється.
Також у соцмережах з’явилися повідомлення про помічені на Київщині іранські дрони-камікадзе.
Ворог атакує також атакує інші регіоні. Зокрема про влучання на Вінниччині повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Знову ворог б'є по енергетичним об'єктам. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці, — зазначив Борзов у своєму Telegram-каналі.