Рашисти 19 жовтня знову атакували ракетами Київ, фото: Андрій Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n175930-kilka-rosiyskyh-raket-zbyly-nad-kyievom-foto.html

Ракурс

Над Києвом сили протиповітряної оборони вдень 19, жовтня, збили кілька російських ракет.

Про у своєму Telegram-каналі повідомила Київська міська державна адміністрація.

Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях!, — вказано в повідомленні.

За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», були збиті п’ять російських ракет, а також шоста ціль, класифікація якої наразі не уточнюється.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення про помічені на Київщині іранські дрони-камікадзе.

Ворог атакує також атакує інші регіоні. Зокрема про влучання на Вінниччині повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.