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Ракурс
Рашисти 19 жовтня знову атакували ракетами Київ, фото: Андрій Цаплієнко

Кілька російських ракет збили над Києвом (ФОТО)

19 жов 2022, 15:43
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Над Києвом сили протиповітряної оборони вдень 19, жовтня, збили кілька російських ракет.





Про у своєму Telegram-каналі повідомила Київська міська державна адміністрація.

Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях!, — вказано в повідомленні.

За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», були збиті п’ять російських ракет, а також шоста ціль, класифікація якої наразі не уточнюється.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення про помічені на Київщині іранські дрони-камікадзе.

Ворог атакує також атакує інші регіоні. Зокрема про влучання на Вінниччині повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Знову ворог б'є по енергетичним об'єктам. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці, — зазначив Борзов у своєму Telegram-каналі.

Джерело: Ракурс


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