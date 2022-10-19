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Ракурс
Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео

Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео

19 жов 2022, 15:29
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Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео. Про це 19 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Український безпілотник впродовж кількох секунд знищив російський дрон.

Нагадаємо, сьогодні росія здійснює масований ракетний удар по Україні, використовуючи іранські дрони-камікадзе та ракети. Повітряна тривога у четвер була оголошена по всій території нашої держави. Згодом почали надходити повідомленні про роботу ППО.

Джерело: Ракурс


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