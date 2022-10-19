Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n175929-povitryanyy-biy-ukrayinskogo-i-rosiyskogo-droniv-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео. Про це 19 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Український безпілотник впродовж кількох секунд знищив російський дрон.

Нагадаємо, сьогодні росія здійснює масований ракетний удар по Україні, використовуючи іранські дрони-камікадзе та ракети. Повітряна тривога у четвер була оголошена по всій території нашої держави. Згодом почали надходити повідомленні про роботу ППО.