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Воздушный бой украинского и российского дронов попал на видео
Воздушный бой украинского и российского дронов попал на видеоhttps://racurs.ua/n175929-vozdushnyy-boy-ukrainskogo-i-rossiyskogo-dronov-popal-na-video.htmlРакурс
Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео. Про це 19 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
Український безпілотник впродовж кількох секунд знищив російський дрон.
Нагадаємо, сьогодні росія здійснює масований ракетний удар по Україні, використовуючи іранські дрони-камікадзе та ракети. Повітряна тривога у четвер була оголошена по всій території нашої держави. Згодом почали надходити повідомленні про роботу ППО.
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