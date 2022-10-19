Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воздушный бой украинского и российского дронов попал на видео

Воздушный бой украинского и российского дронов попал на видео

19 окт 2022, 15:29
999

Повітряний бій українського і російського дронів потрапив на відео. Про це 19 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Український безпілотник впродовж кількох секунд знищив російський дрон.

Нагадаємо, сьогодні росія здійснює масований ракетний удар по Україні, використовуючи іранські дрони-камікадзе та ракети. Повітряна тривога у четвер була оголошена по всій території нашої держави. Згодом почали надходити повідомленні про роботу ППО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров