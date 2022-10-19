Ракетний удар по Україні — працює ППО, є влучання

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Ракетний удар по Україні здійснює росія, зокрема й з території Білорусі. Повітряна тривога 19 жовтня була оголошена по всій території нашої держави. Згодом почали надходити повідомленні про роботу ППО.

У Київській області працює ППО, — вказав очільник ОВА Олексій Кулеба.

Зокрема, над Вишгородом у Київській області працювала ППО.

Також голова Вінницької ОВА Борзов повідомив, що Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом. На Вінниччині було чутно звуки вибухів. Також з’явилися повідомлення про роботу ППО в районі Умані.

Відомо, що над Кіптями у Чернігівській області Сили оборони збили дві ракети. Про це у Фейсбук повідомило оперативне командування «Північ».

В Івано-Франківській області також чули вибухи.

Повітряна тривога триває.