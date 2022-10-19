Польща купує в Південної Кореї майже 300 РСЗВ Chunmoo

https://racurs.ua/ua/n175926-polscha-kupuie-v-pivdennoyi-koreyi-mayje-300-rszv-chunmoo.html

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Польща підписала 19 жовтня угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у рамках домовленостей з Південною Кореєю.

Як повідомляє агентство Reuters, міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перші 18 установок Chunmoo прибудуть для захисту східної Польщі наступного року. Зброя виробляється оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp — Hanwha Defense.

Окрім пускових установок Chunmoo, Польща отримає значну кількість ракет — як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

Угода була укладена після того, як південнокорейські компанії відправили до Польщі першу партію танків та гаубиць. У липні Варшава та Сеул підписали контракт на суму 5,8 млрд дол., який є ключовою частиною її зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил після вторгнення росії до України.

Польща також погодилася купити у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50. Блащак раніше казав, що літаки доставлять наступного року.

Польща нині є найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.