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Тортури є частиною політики та плану рф – Human Rights Watch
Тортури є частиною політики та плану рф — Human Rights Watchhttps://racurs.ua/ua/n175925-tortury-ie-chastynou-polityky-ta-planu-rf-human-rights-watch.htmlРакурс
Катування затриманих воєнними злочинцями росії під час піврічної окупації міста Ізюм у Харківській області були частиною російської «політики та плану». Про це йдеться у заяві правозахисної організації Human Rights Watch.
Російські війська та інші особи, що діють під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма, — заявили у Human Rights Watch.
HRW опитала понад 100 потерпілих, які розповіли, що їх піддавали жорстоким тортурам:
катували електричним струмом;
били руками, прикладами рушниць;
били металевими трубами, гумовим шлангом.
Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану, — сказав старший дослідник криз і конфліктів Human Rights Watch Белкіс Вілле.
Одного чоловіка затримували п’ять разів і катували кілька разів під час кожного затримання.
Одна із жінок, стосовно якої російські військові застосовували тортури, розповіла, що солдати давали їй ляпаси, били кулаками в живіт і погрожували зґвалтуванням. Також повідомляється про випадок іншої жінки, яка, ймовірно, була утримувана в тій самій кімнаті в інший час, і яка сказала, що її неодноразово ґвалтували.
Ті, що вижили, ідентифікували щонайменше сім місць в Ізюмі, включно з двома школами, де, за їхніми словами, солдати затримували та знущалися над людьми. Усі опитані, яких затримували російські загарбники, заявили, що воєнні злочинці рф викрадали у них гроші, коштовності, електроніку та автомобілі.
Наші висновки вказують на те, що російські війська вчиняли жахливі зловживання в багатьох районах, які вони окупували, і існує справжнє занепокоєння щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати, — сказав Вілле.
Він також додав, що жорстоке насильство і жорстоке поводження російських військових щодо затриманих мешканців Ізюма «не були випадковими інцидентами».
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