Росіяни готуються обстрілювати Херсон — Кім

https://racurs.ua/ua/n175924-rosiyany-gotuutsya-obstriluvaty-herson-kim.html

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Воєнні злочинці росії готуються обстрілювати Херсон. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 19 жовтня заявив, що російські загарбники готують позиції, щоб обстрілювати місто.

І ще. Враховуючи заяви росіян, що ЗСУ будуть обстрілювати Херсон, є враження, що вони готуються бити по місту. На жаль… Є інформація, що російські загарбники готують укріплення в районі Чаплинки, там збирають артилерію, — зазначив він.

Раніше Кім закликав мешканців області не вірити панічним чуткам російських загарбників про начебто масований наступ та обстріли «мільйонами ракет», а черпати інформацію лише з офіційних джерел. Зауважимо, що за період з 3 по 17 жовтня у Миколаївській області продовжувалися роботи з відновлення приватних та багатоповерхових будинків, об'єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, колаборант володимир сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв’язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ. сальдо також додав, що в’їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.