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Ракетный удар по Украине - работает ПВО, есть попадания
Ракетный удар по Украине — работает ПВО, есть попадания (ФОТО)https://racurs.ua/n175928-raketnyy-udar-po-ukraine-rabotaet-pvo-est-popadaniya-foto.htmlРакурс
Ракетний удар по Україні здійснює росія, зокрема й з території Білорусі. Повітряна тривога 19 жовтня була оголошена по всій території нашої держави. Згодом почали надходити повідомленні про роботу ППО.
У Київській області працює ППО, — вказав очільник ОВА Олексій Кулеба.
Зокрема, над Вишгородом у Київській області працювала ППО.
Також голова Вінницької ОВА Борзов повідомив, що Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом. На Вінниччині було чутно звуки вибухів. Також з’явилися повідомлення про роботу ППО в районі Умані.
Відомо, що над Кіптями у Чернігівській області Сили оборони збили дві ракети. Про це у Фейсбук повідомило оперативне командування «Північ».
В Івано-Франківській області також чули вибухи.
Повітряна тривога триває.
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