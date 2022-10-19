путін оголосив про запровадження «воєнного стану» на окупованих територіях України

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володимир путін, фото: «Яплакал»
путін оголосив про запровадження «воєнного стану» на окупованих територіях Україниhttps://racurs.ua/ua/n175932-putin-ogolosyv-pro-zaprovadjennya-voiennogo-stanu-na-okupovanyh-terytoriyah-ukrayiny.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін сьогодні, 19 жовтня, оголосив про рішення з 20 жовтня запровадити «воєнний стан» у тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву путіна, зроблену ним під час сьогоднішнього засідання радбезу рф.
Текст відповідного указу вже з’явився на офіційному сайті кремля. Згідно з ним, у цих регіонах рашисти оголосять створення «територіальної оборони». Також путін запроваджує:
- «середній рівень реагування» в розташованих поруч із Україною Бєлгородській, Брянській, Курській, Воронезькій та Ростовській областях, а також в тимчасово окупованому Криму;
- «рівень підвищеної готовності» у центральному та південному федеральному округах рф;
- «рівень базової готовності» в решті суб'єктів рф.
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