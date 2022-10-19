путін оголосив про запровадження «воєнного стану» на окупованих територіях України

володимир путін, фото: «Яплакал»

https://racurs.ua/ua/n175932-putin-ogolosyv-pro-zaprovadjennya-voiennogo-stanu-na-okupovanyh-terytoriyah-ukrayiny.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін сьогодні, 19 жовтня, оголосив про рішення з 20 жовтня запровадити «воєнний стан» у тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву путіна, зроблену ним під час сьогоднішнього засідання радбезу рф.

Текст відповідного указу вже з’явився на офіційному сайті кремля. Згідно з ним, у цих регіонах рашисти оголосять створення «територіальної оборони». Також путін запроваджує: