Росіяни можуть підірвати греблю Каховської ГЕС та обстріляти Херсон, щоб звинуватити в цьому ЗСУ - ISW

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Російській окупанти планують підірвати греблю Каховської ГЕС, аби звинуватити в цьому українців.

росія створює інформаційні умови для виправдання запланованих відступів армії РФ з території Херсонської області. Також готує інформаційне поле для атаки на Каховську греблю під чужим прапором. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут при цьому посилається на публічні заяви командувача військ рф в Україні суровікіна про «важкі рішення» щодо Херсона та колаборанта Сальдо, який заявив про евакуацію в очікуванні наступу ЗСУ.

Заяви суровікіна та гауляйтера Херсонщини сальдо є спробою створити інформаційні умови для повного відступу росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території області українським військам, які наступають.

Також зазначають, що російська влада планує підірвати Каховську ГЕС і звинуватити в цьому ЗСУ, вважаючи, що прорив міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра.

Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Уранці 19 жовтня на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 жовтня.

Росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині.

Аналітики Інституту пояснюють, що росія продовжує використовувати «евакуацію» цивільного населення як прикриття для масового насильницького виселення мирних жителів з окупованих рф територій України.

Кремль може використати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід. Також це сприяло б російській пропаганді, яка намагається виставити Україну терористичною державою.

Крім того, Інститут пише, що оголошення президентом рф путіним 19 жовтня готовності до воєнного стану значною мірою є юридичним театром, покликаним узаконити дії, які російські військові мають вжити або вже роблять, створюючи основу для майбутньої мобілізації та внутрішніх обмежень.