Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото: НТА

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Ракурс

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував візит до Києва, який мав відбутися завтра, 20 жовтня.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що про візит Штайнмаєра до України сторони домовлялися тижнями, а скасувати його у Німеччині вирішили з міркувань безпеки.

Федеральне міністерство закордонних справ, МВС і органи безпеки Німеччини порадили федеральному президенту не їхати до Києва. Рішення про скасування візиту було прийнято у вівторок, — зазначає видання.

Тепер, ймовірно, замість візиту Штайнмаєра до Києва відбудеться його телефонна розмова із Зеленським.

Сьогодні, 19 жовтня, Київ відвідав міністр закордонних справ Греції. За інформацією видання, завтра очікується візит до України ще одного глави держави.

Росія з 10 жовтня активно обстрілює цивільну інфраструктуру України, зокрема Київ. Зокрема, сьогодні над Києвом було збито кілька російських ракет. Їх могли перехопити за допомогою нещодавно отриманої Україною німецької системи ППО IRIS-T.

Джерело: Bild