В Германии сгорел приют для украинских беженцев

https://racurs.ua/n175960-v-germanii-sgorel-priut-dlya-ukrainskih-bejencev-foto-video.html

Ракурс

У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія (північний схід ФРН) вночі згорів готель для українських біженців. Поліція вважає, що це дуже схоже на підпал. На щастя, людей вчасно евакуювали, ніхто не постраждав.

На щастя, людей вчасно евакуювали, ніхто не постраждав. На момент загоряння у будівлі перебували 14 людей. До поширення полум’я вони встигли вчасно вибратися назовні.

Інколи в готелі розміщувалося до 170 людей з України.

Напередодні цієї надзвичайної події на вивісці поруч із входом до готелю хтось намалював свастику — домалювавши відповідні елементи до зображення червоного хреста.

Коли прибула пожежна бригада, співробітники готелю і деякі перехожі вже намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Проте дах будівлі згорів майже вмить.

Мешканців готелю після пожежі перевели в іншу будівлю. На місці працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги.

Мер міста Бловац, до складу якого входить Грос-Штремкендорф, сказав, що «шокований і засмучений». За його словами, до цього в регіоні не було жодних ознак «ультраправої» активності.