У Німеччині згорів притулок для українських біженців

https://racurs.ua/ua/n175960-u-nimechchyni-zgoriv-prytulok-dlya-ukrayinskyh-bijenciv-foto-video.html

Ракурс

У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія (північний схід ФРН) вночі згорів готель для українських біженців. Поліція вважає, що це дуже схоже на підпал.

На щастя, людей вчасно евакуювали, ніхто не постраждав. На момент загоряння у будівлі перебували 14 людей. До поширення полум’я вони встигли вчасно вибратися назовні.

Інколи в готелі розміщувалося до 170 людей з України.

Напередодні цієї надзвичайної події на вивісці поруч із входом до готелю хтось намалював свастику — домалювавши відповідні елементи до зображення червоного хреста.

Коли прибула пожежна бригада, співробітники готелю і деякі перехожі вже намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Проте дах будівлі згорів майже вмить.

Мешканців готелю після пожежі перевели в іншу будівлю. На місці працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги.

Мер міста Бловац, до складу якого входить Грос-Штремкендорф, сказав, що «шокований і засмучений». За його словами, до цього в регіоні не було жодних ознак «ультраправої» активності.