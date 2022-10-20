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Ракурс
У Німеччині згорів притулок для українських біженців

У Німеччині згорів притулок для українських біженців (ФОТО, ВІДЕО)

20 жов 2022, 13:29
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У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія (північний схід ФРН) вночі згорів готель для українських біженців. Поліція вважає, що це дуже схоже на підпал.





На щастя, людей вчасно евакуювали, ніхто не постраждав. На момент загоряння у будівлі перебували 14 людей. До поширення полум’я вони встигли вчасно вибратися назовні.

Інколи в готелі розміщувалося до 170 людей з України.

У Німеччині згорів притулок для українських біженців

Напередодні цієї надзвичайної події на вивісці поруч із входом до готелю хтось намалював свастику — домалювавши відповідні елементи до зображення червоного хреста.

У Німеччині згорів притулок для українських біженців

Коли прибула пожежна бригада, співробітники готелю і деякі перехожі вже намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Проте дах будівлі згорів майже вмить.

Мешканців готелю після пожежі перевели в іншу будівлю. На місці працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги.

Мер міста Бловац, до складу якого входить Грос-Штремкендорф, сказав, що «шокований і засмучений». За його словами, до цього в регіоні не було жодних ознак «ультраправої» активності.

Джерело: Ракурс


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