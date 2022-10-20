Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ЄС всього за три дні узгодив санкції за постачання іранських дронів армії рф

ЄС всього за три дні узгодив санкції за постачання іранських дронів армії рф

20 жов 2022, 13:03
999

У ЄС узгодили санкції через іранські дрони, які росія використовує на війні проти України.





У рекордний час після трьох днів обговорень постпреди країн ЄС узгодили заходи проти компаній, які постачають іранські дрони. Письмову процедуру завершено, санкції набудуть чинності сьогодні після полудня після публікації в офіційному журналі, — повідомили у представництві Чехії у ЄС, яка зараз головує там.

У рамках санкцій ЄС через іранські дрони заморозять активи трьох людей та організації, які відповідальні за постачання безпілотників. ЄС також готовий розширити санкції ще на чотири іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Раніше стало відомо, що росія погрожує ООН, якщо організація братиме участь у розслідуванні постачання іранських безпілотників. Російські чиновники стверджують, що у війні з Україною використовуються лише власні безпілотники. Як доказ наводять той факт, що написи на знайдених в Україні дронах написані російською мовою.

Заяви України та країн Заходу про обстріли росії іранськими безпілотниками-камікадзе називають дезінформацією. Заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський погрожує «переоцінити відносини» з Секретаріатом ООН і генсеком організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачання росії іранських безпілотників.

США на зустрічі Ради Безпеки ООН заявили, що мають вдосталь доказів щодо походження дронів-камікадзе, якими росія атакує Україну, й пообіцяли санкції.

Доки Іран продовжує брехати і заперечувати надання росії зброї для використання в Україні, ми будемо працювати із союзниками й партнерами, щоб запобігти передачі росії небезпечного озброєння. Ми без вагань застосуємо санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, причетних до цього процесу, — йдеться у заяві Держдепу.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти громадянина рф Юрія Орєхова та двох його компаній, які закуповували військові технології у виробників зі США та постачали їх російській стороні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів