ЄС всього за три дні узгодив санкції за постачання іранських дронів армії рф

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У ЄС узгодили санкції через іранські дрони, які росія використовує на війні проти України.

У рекордний час після трьох днів обговорень постпреди країн ЄС узгодили заходи проти компаній, які постачають іранські дрони. Письмову процедуру завершено, санкції набудуть чинності сьогодні після полудня після публікації в офіційному журналі, — повідомили у представництві Чехії у ЄС, яка зараз головує там.

#COREPERII | ✅ #Iran#sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZpic.twitter.com/Fjqaqz7mfj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

У рамках санкцій ЄС через іранські дрони заморозять активи трьох людей та організації, які відповідальні за постачання безпілотників. ЄС також готовий розширити санкції ще на чотири іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Раніше стало відомо, що росія погрожує ООН, якщо організація братиме участь у розслідуванні постачання іранських безпілотників. Російські чиновники стверджують, що у війні з Україною використовуються лише власні безпілотники. Як доказ наводять той факт, що написи на знайдених в Україні дронах написані російською мовою.

Заяви України та країн Заходу про обстріли росії іранськими безпілотниками-камікадзе називають дезінформацією. Заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський погрожує «переоцінити відносини» з Секретаріатом ООН і генсеком організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачання росії іранських безпілотників.

США на зустрічі Ради Безпеки ООН заявили, що мають вдосталь доказів щодо походження дронів-камікадзе, якими росія атакує Україну, й пообіцяли санкції.

Доки Іран продовжує брехати і заперечувати надання росії зброї для використання в Україні, ми будемо працювати із союзниками й партнерами, щоб запобігти передачі росії небезпечного озброєння. Ми без вагань застосуємо санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, причетних до цього процесу, — йдеться у заяві Держдепу.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти громадянина рф Юрія Орєхова та двох його компаній, які закуповували військові технології у виробників зі США та постачали їх російській стороні.