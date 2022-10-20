У методичці для росЗМІ воєнний стан в рф порівняли з ковідом

https://racurs.ua/ua/n175958-u-metodychci-dlya-roszmi-voiennyy-stan-v-rf-porivnyaly-z-kovidom.html

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володимир путін 19 жовтня підписав указ, згідно з ​​яким на анексованих територіях України вводиться «повний» воєнний стан, а в решті росії — «частковий».

Як з’ясувало російське видання «Медуза», яке працює за кордоном, одразу після цього державні та провладні ЗМІ рф отримали чергову методичку з Кремля — про те, як треба розповідати глядачам та читачам про путінський указ.

Нові «рекомендації» починаються з ключової вказівки для пропаганди:

Важливо заспокоїти аудиторію — нічого суттєвого не змінилося!

На підтвердження цієї тези пропагандисти мають розповісти, що воєнний стан оголошено «тільки в чотирьох територіях» (тобто в анексованих українських регіонах), де воно або вже було введено до «приєднання до росії», або «діяло за фактичним станом речей» (це і справді так).

Обмеження, які запроваджуються в інших регіонах, «рекомендується» пояснювати турботою про «захист критично важливої ​​інфраструктури.

Загалом адміністрація президента (АП) рФ «радить» пропаганді провести паралель між запровадженням воєнного стану та російським досвідом боротьби з ковідом. Тоді, як і зараз, російські губернатори отримали додаткові повноваження, а на федеральному рівні координацією роботи займалися прем'єр михайло мішустін та мер Москви сергій собянін.

У тексті, підготовленому в АП, пропагандистам «рекомендують» наголосити на тому, що тепер чиновники займуться «мобілізацією промисловості, орієнтуванням економіки на роботу під завдання армії та заходами підтримки мобілізованих та їхніх сімей». Окремо у методичці Кремля зазначено, що це супроводжуватиметься «скороченням бюрократії».