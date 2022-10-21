На российских аэродромах размещено 800 военных самолетов, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n175991-chislo-voennyh-samoletov-na-rossiyskih-aerodromah-nazvali-v-vsu.html

Ракурс

На 40 російських летовищах розміщені 800 одиниць авіаційної техніки.

Про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ігнат зазначив, що це «не є така велика вже цифра» і додав, що ця техніка розміщена «не так, щоб довкола України», але на аеродромах близьких до території України, котрі більш-менш межують з нашою державою.

Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400−450, плюс мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра, нічого ніхто не стягує, воно завжди так було, — наголосив Ігнат.

Він зазначив, що ворог, в міру знищення російської авіації захисниками України, підтягує та знімає зі зберігання авіаційну техніку.

Вже хтось навіть Міг-29 помічав… Су-24 М бомбардувальники були на півдні збиті буквально місяць-півтора тому, — додав Ігнат.

Також речник повітряних сил прокоментував повідомлення про розміщення росією у білорусі літаків Міг-31К, котрі можуть запускати ракети «Кинжал». Речник Повітряних сил наголошує, що це «абсолютно не новина і не має вона особливого значення».

За його словами, на російських аеродромах різні типи авіації, яка «може швидко переміщуватися з Криму в білорусь, з білорусі — в ростов, куди-завгодно».

І така ж сама мова про Міг-31, який є носієм ракети «Кинджал». Знаємо, що це за ракета — це фактично оперативно-тактичний комплекс, фактично «Іскандер», але повітряного базування. Якщо простою мовою — випускається з літака Міг-31 і на великій швидкості з верхніх шарів атмосфери випускається на свою ціль, — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що засобів протидії такому комплексу в Україні наразі, на жаль, немає.

І цей комплекс може застосовуватися з літака з будь-якої точки — і з росії, і з Криму, і з Чорного моря, і з білорусі. Тому неважливо, де буде літати цей Міг-31 з цією ракетою, — додав Ігнат.

Джерело: «Укрінформ»