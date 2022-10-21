Кадр из клипа In The Shadows Of Ukraine

https://racurs.ua/n175990-kalush-orchestra-i-the-rasmus-opublikovali-sovmestnuu-pesnu-o-voyne-v-ukraine-video.html

Ракурс

Український реп-гурт Kalush Orchestra, переможці «Євробачення-2022», разом з фінським рок-гуртом The Rasmus створили колаборацію під назвою «In The Shadows of Ukraine».

Ця композиція стала поєднання відомої пісні The Rasmus «In the Shadows» 2003 року і українського фольку. Кліп опублікований в YouTube-каналі Kalush Orchestra.

Наша місія, щоб якнайбільше людей дізнались про цю війну та мужність українського народу. Тому ми вирішили зняти відео на цю пісню, щоб люди могли почути та побачити все, що ми хочемо донести світу цією новою роботою, — зазначають музиканти в Instagram.

В описі до відео зазначається, що слова оригінальної пісні «In the Shadows» перекликаються з сучасними подіями.

Слова пісні «Вони кажуть, що я повинен навчитися вбивати, щоб почуватись у безпеці, але я краще вб’ю себе, ніж стану їхнім рабом» — відображають почуття українців під час тривалої війни в їхній країні, — вказано в описі до пісні.

У чорно-білому відео-кліпі, над яким працював режисер Леонід Колосовський, можна побачити образи жінок у традиційних українських костюмах, козаків, дітей, колишніх та сучасних українських військових.

Kalush Orchestra та The Rasmus познайомилися на «Євробаченні», де фіни також брали участь й посіли 21-у сходинку. Раніше вони також спільно виконали пісню Stefania.