Кадр з кліпу In The Shadows Of Ukraine

Kalush Orchestra та The Rasmus опублікували спільну пісню про війну в Україні (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n175990-kalush-orchestra-ta-the-rasmus-opublikuvaly-spilnu-pisnu-pro-viynu-v-ukrayini-video.html

21 жов 2022, 13:34 999

Ракурс