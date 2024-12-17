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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники ударом дрона потопили ворожий човен (ВІДЕО)

17 гру 2024, 13:18
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Прикордонники завдали влучного удару FPV-дроном по ворожому човну.


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Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пілоти «бойових пташок» Держприкордонслужби продовжують все частіше виявляти та завдавати втрат окупантам. Внаслідок влучного застосування FPV-дрону, захисники уразили маломірний плавзасіб противника, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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