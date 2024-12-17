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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Прикордонники ударом дрона потопили ворожий човен (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202248-prykordonnyky-udarom-drona-potopyly-vorojyy-choven-video.htmlРакурс
Прикордонники завдали влучного удару FPV-дроном по ворожому човну.
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Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Пілоти «бойових пташок» Держприкордонслужби продовжують все частіше виявляти та завдавати втрат окупантам. Внаслідок влучного застосування FPV-дрону, захисники уразили маломірний плавзасіб противника, — вказано в описі відео.