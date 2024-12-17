Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Пограничники ударом дрона потопили вражескую лодку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202248-pogranichniki-udarom-drona-potopili-vrajeskuu-lodku-video.htmlРакурс
Прикордонники завдали влучного удару FPV-дроном по ворожому човну.
.
Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Пілоти «бойових пташок» Держприкордонслужби продовжують все частіше виявляти та завдавати втрат окупантам. Внаслідок влучного застосування FPV-дрону, захисники уразили маломірний плавзасіб противника, — вказано в описі відео.
Загрузка...