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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники ударом дрона потопили вражескую лодку (ВИДЕО)

17 дек 2024, 13:18
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Прикордонники завдали влучного удару FPV-дроном по ворожому човну.


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Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пілоти «бойових пташок» Держприкордонслужби продовжують все частіше виявляти та завдавати втрат окупантам. Внаслідок влучного застосування FPV-дрону, захисники уразили маломірний плавзасіб противника, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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