Прикордонники завдали влучного удару FPV-дроном по ворожому човну.

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Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пілоти «бойових пташок» Держприкордонслужби продовжують все частіше виявляти та завдавати втрат окупантам. Внаслідок влучного застосування FPV-дрону, захисники уразили маломірний плавзасіб противника, — вказано в описі відео.