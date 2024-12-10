Член ВККСУ Роман Сабодаш: Автоматизований доступ до інформації про доходи суддів та їхніх сімей може значно скоротити процес перевірки доброчесності

https://racurs.ua/ua/3101-chlen-vkksu-roman-sabodash-avtomatyzovanyy-dostup-do-informaciyi-pro-dohody-suddiv-ta-yihnih.html

Ракурс

Минулого місяця суди та органи судової влади отримали можливість оперативно отримувати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. ВККСУ, зокрема, отримала можливість використання цієї взаємодії в оцінці критеріїв професійної етики та доброчесності суддів.

.

Цей механізм дає змогу органам судової влади, включно з судами, Вищою радою правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, оперативно отримувати інформацію про доходи суддів, членів їх сімей і кола близьких осіб. Окрім того, ВККСУ має доступ до таких державних реєстрів, як Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру довіреностей, ДРАЦСу, Єдиної бази даних звітів про оцінку, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.



Про те, як такий підхід підвищує ефективність перевірки доброчесності суддів і, відповідно, може допомогти прискорити розгляд кадрових питань у ВККСУ, розповів «Ракурсу» член ВККСУ Роман Сабодаш.



Пане Романе, рік тому ВККСУ відновила роботу і анонсувала необхідність проведення кваліфікаційного оцінювання 1884 суддів місцевих та апеляційних судів з усієї України. З них кваліфікаційне оцінювання 1 775 суддів перебувало на стадії дослідження досьє та проведення співбесіди. Якими є дані на сьогодні? Що вдалося реалізувати?

Кандидат на посаду судді відповідає критеріям доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу ( Ч. 9 статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).



ВККСУ проводить оцінку доброчесності судді шляхом кваліфікаційного оцінювання судді, зокрема, проведення з ним співбесіди і дослідження досьє. По-перше, йдеться про кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, яке стосується всіх суддів, і яке було розпочате внаслідок конституційної реформи.

По-друге, проводиться кваліфікаційне оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у конкретному суді. Йдеться про поточні конкурси на посади суддів Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати ВАКС та до апеляційних судів.

І по-третє, кваліфікаційне оцінювання як дисциплінарне стягнення в межах дисциплінарної процедури. Під час кваліфікаційного оцінювання етап дослідження суддівського досьє і проведення співбесіди є обов’язковим.

Яким чином відбувалася перевірка доброчесності судді з огляду на ті інструменти, які ВККСУ мала до впровадження інформаційної взаємодії із Державною податковою службою України?

Загалом кваліфікаційне оцінювання складається з етапу «складання кваліфікаційного іспиту» та етапу «дослідження досьє та проведення співбесіди». Саме на етапі «дослідження досьє та проведення співбесіди» Комісія оцінює суддю (кандидата на посаду судді) за критеріями «професійна етика» і «доброчесність». Закон визначає перелік інформації, яка має міститись у суддівському досьє (досьє кандидата на посаду судді) цю інформацію Комісія отримує з різних джерел. Одним із таких джерел є інформація з Державного реєстру фізичних осіб платників податків.

До моменту запровадження електронної взаємодії Комісія отримувала такі відомості на свої письмові паперові запити, які надсилались до ДПС поштою. На жаль, іноді отримання відповіді на запит могло тривати кілька тижнів. Комісія зробила пода 300 таких запитів.

Якими, окрім тривалості збору інформації, є ключові проблеми, пов’язані з оцінкою майна суддів та їх доброчесності?

Раніше, за відсутності автоматизованого доступу до інформації Державної податкової служби України та інших державних реєстрів, процес оцінки істотно сповільнювався. Крім того, коли ми отримували інформацію в паперовій формі, ВККСУ доводилося витрачати багато часу та ресурсів на обробку такої інформації, адже потрібно було організувати сканування, переведення в електронну форму.

Інформаційні взаємодія ЄСІКС із Державним реєстром фізичних осіб – платників податків наразі дає змогу оцінити рівень доходу судді, членів його сім’ї та близьких осіб для розуміння, чи достатньо було у судді доходів для придбання майна, чи отримання в оплатне користування тим майном, яке перебуває у його власності чи задеклароване.

Цей сервіс допомагає встановити сукупність доходу, який отримала особа або члени його сім’ї у період, за який робиться запит.

Відповіді на запити ми отримуємо за кілька хвилин. Більше часу займає підготовка до запиту: з’ясування інших даних, наприклад кола членів сім’ї, близьких осіб, їх РНКОПП, частково це здійснюється через інші реєстри, наприклад, Єдиний державний реєстр актів цивільного стану.

Водночас нині ми здійснили «квантовий стрибок», адже це можливість пришвидшити отримання інформації та істотна економія часу.

Які дані з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків є найважливішими для оцінки доброчесності судді?

Ми отримуємо всю інформацію про доходи , їх джерело та тип, отримані суддею, членами сім’ї, за необхідності близькими особами судді. Є деякі доходи, які можуть не відображатися, але це швидше виняток.

Як ви бачите розвиток цього сервісу, як технічно так і за змістом з огляду на потреби ВККСУ?

Сподіваємося, що сервіс буде вдосконалюватися і розвиватиметься в аналітичний ресурс з можливістю автоматизувати технічну роботу, яку нині виконують інспектори. Наприклад, переводити вартість отримання доходів у тверду грошову одиницю. Це потрібно для розуміння купівельної спроможності грошей, наскільки накопичилися збереження за середньозваженим курсом. Поки що це реалізовано через EXCEL. Для прикладу, ми з’ясували рівень доходу, подивилися, звідки отримані доходи, перевели цю суму в долари США за відповідний рік і ми побачили суму в валюті, яка не піддається таким інфляційним коливанням, як гривня. Проте таку операцію в подальшому можна здійснювати автоматично. Система може автоматично і коригувати цю цифру, і порівнювати витрати та доходи.

Які приклади недоброчесності суддів було виявлено завдяки доступу до реєстру?

У кількох рішеннях Комісія вже досліджувала сукупний доході суддів та членів їх сімей для встановлення можливості набуття ними того чи іншого активу. У таких рішеннях переважно Комісія зосереджується на дослідженні доходів судді та членів його сімʼї і, як виняток, на доходах близьких осіб.

Здебільшого дослідження доходів близьких осіб зумовлено тим, що суддя безоплатно отримав від таких осіб актив у власність чи користування. Посилання на оцінку сукупного доходу членів сім’ї та близьких осіб можна почути вже під час співбесід із суддями в ВККСУ, це питання все частіше стає предметом обговорення.

У новій концепції ЄСІКС, презентованій нещодавно для обговорення професійній спільноті, передбачено новий модуль «Досьє судді». Як ви бачите функціонал цього модулю?

Ведення суддівського досьє – це вимога Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Нині це величезна тека з усією інформацією про суддю, членів його сім’ї та близьких осіб, його професійну діяльність.

Розпочинається ведення досьє із Указу президента України про призначення на посаду і завершується звільненням з посади. В досьє додаються копії всіх заяв судді, пов’язаних з його кар’єрою, та доданих до них документів; копії всіх рішень, прийнятих щодо судді органами та установами системи правосуддя, інформація про результати кваліфоцінювання та регулярну оцінку судді упродовж перебування на посаді; про загальну кількість розглянутих справ та скасованих судових рішень, дотримання строків розгляду справ; середню тривалість виготовлення тексту вмотивованого рішення; судове навантаження, інформацію про дисциплінарну відповідальність, інформацію щодо відповідності судді критерію доброчесності, зокрема, відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих суддею відповідно до цього Закону та законодавства у сфері запобігання корупції; декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді, висновок ГРД та багато іншої інформації.

Оскільки інформації є велика кількість, її обробка потребує відповідних сервісів, які робили бм це швидко. Ми передбачаємо, що в майбутньому досьє міститиме аналітичні сервіси і ми зможемо проводити аналіз цих даних автоматично, формувати звітність, що буде можливість автоматичного пошуку даних, нотифікації. По суті йдеться про автоматизований збір, обробку та аналіз інформації про суддю, наскільки це буде можливо.

Якщо так істотно зменшився час на розгляд запитів, чи скоротився і час на кваліфікаційне оцінювання судді?

На швидкість кваліфікаційного оцінювання впливає чимало речей. Одна з них - час, необхідний на збір відомостей, які мають міститись у суддівському досьє. Цю проблему ми частково вирішили шляхом безпосереднього доступу до реєстрів. Та будемо й надалі оптимізовувати свою роботу, зокрема, через автоматизований збір інформації і її аналіз. Ще одним інституційно незалежним субʼєктом процедури є Громадська рада доброчесності. Ми всі зацікавлені в її продуктивній роботі. Наразі члени ради також працюють над удосконаленням своїх процедур. Ми маємо вийти на показник — не менше 80 суддів (кандидатів на посади суддів) на місяць.

Проте критично важливим цей сервіс має стати під час завершення конкурсу в ВАКС, Апеляційну палату ВАКС та при проведенні конкурсу в апеляційні суди. Ми плануємо, що орієнтовно в січні 2025 року буде завершено кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів апеляційних судів. До кінця цього місяця ВККСУ має завершити кваліфікаційний іспит для претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС. Далі перейдемо до етапу проведення співбесіди та дослідження досьє.

Ми розуміємо, що чим довше немає чинних суддів, тим більше зростає ризик зупинки правосуддя в деяких апеляційних судах. Ситуація в них зараз є критичною через нестачу суддів. У них заповнено менше половини штатних посад. Загалом із 1357 передбачених посад у судах працюють лише 616 суддів, а вакантною залишається понад 741 посада. У деяких регіонах ситуація особливо складна: наприклад, у Сумському апеляційному суді працюють лише 4 судді з 25, в Запорізькому — 10 із 40, у Харківському — 14 із 60. Ця ситуація склалася, зокрема, і тому, що з 2019 року ВККСУ не могла працювати, а відновила свою роботу лише рік тому. Тож ми маємо працювати у критичних з точки зору часу умовах. Вже декількох тижнів на збір інформації у нас не буде. Треба буде все робити максимально швидко. І без цього сервісу досягти результату було б досить складно.