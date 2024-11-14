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Задача удара по позициям врага, скриншот видео

«Баба Яга» поразила склад боеприпасов рашистов на Харьковском направлении (ВИДЕО)

14 ноя 2024, 15:01
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Українські прикордонники за допомогою безпілотника «Баба Яга» вразили ворога на Харківському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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