Українські прикордонники за допомогою безпілотника «Баба Яга» вразили ворога на Харківському напрямку.

.

Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.