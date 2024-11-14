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Задача удара по позициям врага, скриншот видео
«Баба Яга» поразила склад боеприпасов рашистов на Харьковском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201204-baba-yaga-porazila-sklad-boepripasov-rashistov-na-harkovskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою безпілотника «Баба Яга» вразили ворога на Харківському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.
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