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Завдання удару по позиціях ворога, скріншот відео
«Баба Яга» вразила склад боєприпасів рашистів на Харківському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201204-baba-yaga-vrazyla-sklad-boieprypasiv-rashystiv-na-harkivskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою безпілотника «Баба Яга» вразили ворога на Харківському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.