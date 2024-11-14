Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Завдання удару по позиціях ворога, скріншот відео

«Баба Яга» вразила склад боєприпасів рашистів на Харківському напрямку (ВІДЕО)

14 лис 2024, 15:01
999

Українські прикордонники за допомогою безпілотника «Баба Яга» вразили ворога на Харківському напрямку.


.

Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів