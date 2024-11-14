Телеграм-каналы рф опубликовали фото северокорейской артиллерийской системы в россии

https://racurs.ua/n201213-telegram-kanaly-rf-opublikovali-foto-severokoreyskoy-artilleriyskoy-sistemy-v-rossii.html

Ракурс

Провоєнні телеграм-канали рф опублікували знімок, ймовірно, північнокорейської артилерійської системи в росії.

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На фотографії можна побачити встановлену на залізничній платформі самохідну артилерійську установку калібру 170 міліметрів, нестандартного для російської армії. Система відома як М1989 або М1978 «Коксан» виробництва Північної Кореї.

Дата та місце зйомки невідомі. Раніше про постачання північнокорейської артилерії до росії не повідомлялося.

М1989 — власна розробка КНДР. Установки відомі низькою швидкістю заряджання (один-два постріли за хвилину) і дальністю стрільби від 40 до 60 кілометрів залежно від типу снаряда. Єдине бойове застосування цієї зброї зафіксоване під час ірано-іракської війни у 1980-х роках, це було з боку Ірану.