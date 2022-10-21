Зеленский обвинил россию в сознательной задержке прохождения кораблей с зерном

https://racurs.ua/n176010-rossiya-soznatelno-zaderjivaet-prohojdenie-korabley-s-zernom-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, попередив, що цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи.

Росіяни роблять усе, щоб загальмувати експорт продовольства з України, заявив президент у зверненні наприкінці 240 дня війни.

На сьогодні більш ніж 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання щодо постачання агропродукції з України.

Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що росія свідомо затримує проходження кораблів, — заявив Зеленський.

Він вважає, що кожен день стояння суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають агропродукцію з України.

За час роботи зернової ініціативи через російське гальмування Київ втратив експорт приблизно 3 млн т продовольства — це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

росія робить усе, щоб мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинули від голоду. А ми з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, але й працювала на 100% потужності, — сказав Зеленський.

20 жовтня в рамках реалізації «Зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T.

Продовольство прямує до країн Азії та Європи. З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 16 жовтня під час зустрічі з міністром оборони Туреччини запевнив, що «зернова ініціатива» буде продовжена після 22 листопада.

Сторони-учасники «Ініціативи» — ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На цей час немає жодних сумнівів, що робота «зернового коридору» буде продовжена після 22 листопада, — зазначив міністр.

Кубраков був підписантом ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний», термін дії якої розрахований до 22 листопада.