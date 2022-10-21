Лиз Трасс ушла – неужели вернется Борис Джонсон?

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Ракурс

Ліз Трасс протрималася на посаді рекордно короткий час — лише 45 днів. Вона стала найбільш недовговічним прем'єр-міністром в історії Великої Британії.

Консерваторам тепер необхідно терміново обрати нового лідера та, відповідно, главу уряду. Йому чи їй доведеться насамперед розбиратися з наслідками рішень команди Трасс, яка залишила британську економіку в передкризовому стані.

Лондонський журналіст та автор телеграм-каналу «Перекладач» Ілля Гончаров розповідає, що найближчим часом відбуватиметься у політиці Великої Британії.

Чому пішла Трасс

За рекордно короткий час на посаді Ліз Трасс оголосила про реформи податкової системи країни і відразу ж їх скасувала, довела британську економіку до передкризового стану, підбила курс фунта і рейтинги Консервативної партії, втратила довіру однопартійців, а також призначила та звільнила з посади міністра фінансів свого найближчого соратника Квазі Квартенга. По тому вона зникла з інформаційного поля у найвідповідальніший момент, коли потрібно було розповісти парламентарям про майбутнє британської економіки.

У понеділок, 17 жовтня, Трасс визнала помилки і пообіцяла залишитися на посаді, а вже в четвер, 20 жовтня, оголосила про звільнення.

Відставка Трасс означає, що Консервативній партії запропонують обрати нового лідера, який автоматично стане прем'єром Великої Британії, оскільки торі, як і раніше, є правлячою партією.

Чи у кризі Велика Британія?

Поки що ситуація не виглядає як політична криза: Консервативна партія має тиждень, щоб обрати нового лідера і продовжити роботу до чергових загальних виборів, які, як очікується, пройдуть не раніше січня 2025 року.

Проте економіка Великої Британії перебуває у нестабільному стані — і ознак того, що ситуація покращується, немає. Попри незначне зростання фунта в четвер, 20 жовтня, на тлі новин про відставку Трасс наступного дня він знову почав падати — це, найімовірніше, пов’язане з оприлюдненням інформації про державні запозичення, які виявилися рекордно високими.

21 жовтня з’явилися офіційні дані про обсяги роздрібного продажу за останній місяць, які впали нижче, ніж очікувалося, — на 1,4%. Це зокрема обумовлено падінням курсу фунта, який таким чином відреагував на план уряду Трасс щодо зниження податків, який не мав пояснень, звідки на це візьмуться гроші.

Ринки чекають, що новий уряд постарається всіма силами виправити економічне становище та уникнути двозначної інфляції. Однак, опитані Bloomberg інвестори вважають, що падіння фунта продовжиться незалежно від того, хто стане новим прем'єр-міністром.

Чи будуть дострокові вибори?

Швидше за все, ні, навіть попри те, що опозиція до них закликала.

Рішення про дострокові вибори ухвалюється чинним прем'єр-міністром. Ліз Трасс, яка все ще обіймає цю посаду, навряд чи зацікавлена ​​проводити їх зараз — коли її партія не має впевненості в перемозі: консерватори стрімко втрачають популярність на тлі останніх подій у політиці та економіці.

Теоретично британський парламент може протиснути дострокові вибори й в обхід прем'єра: для цього він повинен з ініціативи, наприклад, лейбористів винести вотум недовіри уряду, для чого потрібна проста парламентська більшість. Але оскільки у консерваторів абсолютна більшість, то вийде, що принаймні частина їх має висловитися проти кабінету, сформованого їхньою ж партією. І це малоймовірно.

Швидше за все, на Велику Британію чекає колишній склад парламенту і новий уряд, сформований торі.

Як консерватори оберуть нового лідера?

Порядок проведення виборів відомий. Кандидати мають заявити про намір балотуватися не пізніше 14.00 24 жовтня. Якщо попередні вибори партійного лідера тривали майже два місяці (довше, ніж Трасс протрималася на посту), то цього разу консерватори мають всього тиждень. Ім’я нового лідера партії мають оголосити у п’ятницю, 28 жовтня.

Загалом у нинішньому парламенті засідає 357 консерваторів. Для участі у виборах кожен охочий стати прем'єр-міністром заручається підтримкою щонайменше 100 депутатів-однопартійців, що значно звужує коло потенційних кандидатів. Можливо й таке, що необхідну кількість голосів набере лише один кандидат. І тоді він очолить і партію, і уряд.

Якщо буде декілька кандидатів, то 24 жовтня відбудеться попереднє голосування серед торі-парламентаріїв, а з вівторка до п’ятниці лідера обиратимуть рядові члени, які перебувають у партії не менше трьох місяців. 28 жовтня стане відомим ім’я нового прем'єр-міністра.

Теоретично гонитва може зайняти й більше часу. Наприклад, якщо жоден із кандидатів не набере 100 голосів одразу або якщо на етапі депутатського голосування з перегонів добровільно вийдуть одразу всі кандидати. Але ці варіанти вкрай малоймовірні.

Хто може взяти участь у перегонах?

Хто саме стане кандидатом (або кандидатами) на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, стане достеменно відомо 28 жовтня, але є імена, які ЗМІ та політологи називають частіше за інших.

Ріші Сунак

Сунак конкурував із Ліз Трасс за посаду партійного лідера влітку 2022 року. Під час липневих дискусій він висловлювався проти заходів щодо перетворення національної економіки, за які ратувала Трасс (і які викликали хаос в економіці та призвели до її відставки).

Сунак — молодий консерватор, який став парламентарієм лише 2015 року. В уряді Бориса Джонсона він був канцлером казначейства і набув всенародної слави під час пандемії коронавірусу, щедро роздаючи «вертолітні» гроші громадянам та бізнесу. У міру того, як подібні заходи підтримки залишали минуле, популярність політика знижувалася.

У 2022 році по іміджу Сунака було завдано удару: у центрі скандалу опинилася його дружина, дочка засновника індійського IT-гіганта Infosys Акшата Мерті. У легальний спосіб податкової оптимізації вона уникала обов’язкових виплат у Великій Британії. За оцінками Бі-бі-сі, йшлося про 2,1 млн фунтів.

Влітку Сунак поступився Ліз Трасс у боротьбі за партійне лідерство (81 тис. 326 голосів за неї проти 60 тис. 399 голосів за нього), проте до жовтня настрої консерваторів змінилися на користь Сунака.

Пенні Мордонт

Вона у літній гонитві консерваторів упевнено йшла третьою. Мордонт народилася у сім’ї колишнього військового і навіть, за її словами, отримала ім’я на честь британського військового корабля HMS Penelope. Пенні — перша в британській історії жінка-секретар оборони (в уряді Терези Мей) та резервіст Королівського військово-морського флоту.

Саме їй довелося відбиватися від питань парламентарів замість Ліз Трасс, яка з невідомих причин сама не з’явилася до парламенту 17 жовтня. Тоді, захищаючи Трас, Мордонт вимовила знамениту фразу: «Прем'єр-міністр під столом не ховається». ЗМІ зазначали, що її сміливий виступ — це гарна заявка на майбутнє лідерство у партії.

Борис Джонсон

Він був прем'єром ще два місяці тому, але 7 липня подав у відставку на тлі скандалів та серії відставок в уряді. Джонсон, колишній мер Лондона і міністр закордонних справ, також запам’ятався багатьом як яскравий і харизматичний лідер, електоральний «паротяг», який приніс Консервативній партії переконливу перемогу на загальних виборах у 2019 році, прихильник Брекзіта, який очолив процес виходу країни з ЄС.

Потенційними кандидатами на пост прем'єр-міністра британські ЗМІ також називають секретаря з питань оборони Бена Уоллеса, секретаря зовнішньої торгівлі Кемі Баденох та колишнього міністра внутрішніх справ в уряді Трасс Суеллу Браверман, яка подала у відставку за день до прем'єра. Був ще один можливий наступник — Джеремі Хант, призначений новим канцлером казначейства після звільнення Квазі Квартенга, який має солідний досвід на ключових посадах в уряді. Але 20 жовтня він повідомив, що не братиме участі у перегонах.

У кого найбільше шансів стати прем'єром?

Безперечного лідера немає. Опитування YouGov серед 530 членів партії за два дні до відставки Трас показало, що консерватори приблизно однаково оцінювали Джонсона та Сунака як можливих наступників. Відповідаючи на запитання, кого конкретно вони обрали б у разі можливої ​​відставки, 32% партійців віддали перевагу Джонсону і лише 23% — Сунаку. Уоллес, Мордонт та Баденох набрали 10, 9 та 8% відповідно.

Букмекери поки що на боці Сунака: на сайтах ставок його ім’я скрізь на першому рядку, ймовірність його успіху оцінюють понад 50%. Джонсону букмекери опівдні 21 жовтня давали 35%, а Мордонт — лише 16%.

Що чекає на Консервативну партію?

Зважаючи на все, у найближчі два роки вона збереже за собою парламентську більшість та уряд, проте подальша доля торуй під великим питанням.

The Spectator наводить результати опитувань, згідно з якими, якби нові вибори відбулися сьогодні, консерватори взяли б лише 22% місць, втративши 300 із 357 депутатських мандатів, які нині займають. Більш ніж ймовірно, якщо консерватори продовжать експериментувати з економікою і змінювати лідерів у такому ж дусі, як зараз, саме це з ними й відбудеться.