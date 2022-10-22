На съезде Компартии Китая экс-лидера Ху Цзиньтао вывели из зала под руки

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69-річного Сі Цзіньпіна втретє обрали головою Комуністичної партії Китаю. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час з’їзду.

Крім того, партія ухвалила низку поправок у свій статут, які визначають Сі як «основного» лідера партії та закріплюють його ідеї як керівні принципи майбутнього розвитку країни. Все це зміцнює місце Цзіньпіна як наймогутнішого правителя Китаю з часів Мао Цзедуна, лідера-засновника КНР.

У Пекіні 22 жовтня завершив роботу XX з’їзд Комуністичної партії Китаю (КПК). На ньому обрали членів Центрального комітету партії, які затвердять керівництво країни на наступні п’ять років.

До складу ЦК увійшли 205 осіб. 23 жовтня вони оберуть склад Політбюро ЦК та Постійного комітету Політбюро — найвищого органу прийняття рішень у Китаї. Також буде обрано генерального секретаря ЦК КПК.

До списку нових членів ЦК не увійшли чотири чинні члени Постійного комітету Політбюро: Лі Кецян, Лі Чжаньшу, Ван Ян і Хань Чжен. Таким чином, вони не зможуть увійти до нового складу Політбюро та знову обійняти найважливіші державні посади. Очевидно, голова КНР Сі Цзіньпін вирішив оновити правлячий орган ЦК і ввести туди більше людей зі своєї команди, пише South China Morning Post.

Крім того, під час церемонії закриття XX з’їзду Компартії із зали вивели колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао. Чому це сталося, невідомо. Цього моменту не показали на телевізійній трансляції церемонії закриття з’їзду в Китаї, пише CNN. Але агентство AFP розповсюдило відео з Ху Цзіньтао, що йде. Судячи з нього, прохання покинути зал стало для нього несподіванкою, і він не хотів іти.

Журналісти та політологи практично не сумніваються, що 23 жовтня голова КНР Сі Цзіньпін буде обраний на третій термін. Таким чином, він порушить традицію, за якою правління лідера КНР обмежувалося двома п’ятирічними термінами. Її три десятиліття тому ввів китайський лідер Ден Сяопін, щоб уникнути повернення до персоналістського правління Мао Цзедуна, пише Bloomberg.