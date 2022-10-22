Снаряды Excalibur плюс беспилотник "Лелека" - это смерть оккупантов

https://racurs.ua/n176039-snaryady-excalibur-plus-bespilotnik-leleka-eto-smert-okkupantov-video.html

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Два постріли зі 155-мм гармати прилітають точно в ціль — так працює високоточний снаряд Excalibur, переданий українським захисникам західними партнерами.

Проте навіть найточнішій натівській зброї потрібне наведення і контроль з повітря — його забезпечують БПЛА «Лелека-100», повідомили у фонді «Повернись живим» та показали відповідне відео.

Саме для корегування західних високоточних артилерійських снарядів M982 Excalibur ЗСУ використовують безпілотники «Лелека-100».

Фонд «Повернись живим» отримав відео військових з застосуванням цього снаряду.

Найточнішій зброї потрібне наведення і контроль з повітря — його забезпечують безпілотники української розробки, — пишуть у фонді.

На оприлюдненому відео снаряди M982 Excalibur влучають по позиціях російських військ у лісовій смузі.

25 комплексів таких безпілотників команда «Повернись живим» законтрактувала в травні 2022 року. Два з них з підготовленими операторами вже працюють на фронті.

Український багатофункціональний безпілотний літальний апарат «Лелека-100» створений українською компанією DeViRo. Комплекс розроблений для роботи в умовах складної радіоелектронної ситуації, у режимі навмисної постановки радіозавад або блокування систем супутникової навігації.

Про надання Україні снарядів Excalibur стало відомо у липні цього року. Це американський 155-мм керований активно-реактивний снаряд. Його прицільна дальність становить 40 км, а похибка становить лише кілька метрів.

Доведена дальність пострілу Excalibur із M777 з довжиною ствола 39 калібрів — 36 кілометрів. Якщо використовувати CAESAR із 52-каліберним стволом — відстань зросте до 46 км, а в поєднанні з німецькою PzH 2000 снаряд Excalibur може уражати ціль на відстані 48 км.

При стрільбі цим снарядом ствол гаубиці спрямований практично вертикально вгору, щоб вивести снаряд на максимально можливу висоту, із якої він потім летітиме до цілі.