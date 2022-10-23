Мобилизированных россиян свозят в беларусь для прохождения боевой подготовки

https://racurs.ua/n176058-mobilizirovannyh-rossiyan-svozyat-v-belarus-dlya-prohojdeniya-boevoy-podgotovki.html

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Розгортання так званого регіонального угруповання військ — прикриття для бойової підготовки мобілізованих росіян на території білорусі. Цього не приховують білоруські військові пропагандисти, пише Телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Зокрема, пропагандисти підконтрольного росії білоруського телебачення продовжують розповідати про «плани нападу НАТО на білорусь із застосуванням ядерної зброї» та про розгортання регіонального угруповання військ армії рф та білорусі «як вимушеної міри стримування». Окрім цього, пропагандисти твердять, що російські військові, які продовжують прибувати до білорусі проходитимуть «планову бойову підготовку».

Сьогодні вранці міноборони режиму диктатора олександра лукашенка показало черговий ешелон з солдатами рф. Зовнішній вигляд військових та різна форма вказує на те, що до білорусі звозять «частково мобілізованих» громадян росії, а не регулярні частини армії рф.

«Беларускі Гаюн» вважає, що такі дії рф та білорусі мають на меті створити додаткову напругу на кордоні з Україною та країнами ЄС. Окрім цього, мінськ надає інфраструктуру для підготовки великої кількості мобілізованих. Розслідувачі зауважили, що російські військові прибувають на військові полігони білоруської армії у північних та центральних регіонах, а не до кордону з Україною.