Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

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Ракурс

Військовий літак Су-30 армії рф впав на житловий будинок в Іркутську. Як повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ росії, авіакатастрофа сталася вдень 23 жовтня. Літак Су-30 СМ упав у житловому районі Ново-Леніно Іркутська.

Очевидці зазначили, що пожежні бригади оперативно прибули до місця події. Зараз там намагаються ліквідувати пожежу. Згодом російське МНС заявило, що винищувач Су-30 впав на приватний двоповерховий дерев’яний житловий будинок. На місці лютує пожежа, площа займання сягає 200 кв. метрів.