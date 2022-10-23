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Ракурс
Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске (ВИДЕО)

23 окт 2022, 13:52
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Військовий літак Су-30 армії рф впав на житловий будинок в Іркутську. Як повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ росії, авіакатастрофа сталася вдень 23 жовтня. Літак Су-30 СМ упав у житловому районі Ново-Леніно Іркутська.





Очевидці зазначили, що пожежні бригади оперативно прибули до місця події. Зараз там намагаються ліквідувати пожежу. Згодом російське МНС заявило, що винищувач Су-30 впав на приватний двоповерховий дерев’яний житловий будинок. На місці лютує пожежа, площа займання сягає 200 кв. метрів.

Источник: Ракурс


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