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Ракурс
У Богуслаева нашли российский паспорт - Вячеслав Богуслаев

У Богуслаева нашли российский паспорт

24 окт 2022, 16:41
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Затриманий президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв має громадянство росії.





Про це свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» («Радіо Свобода»).

Як виявилося, Богуслаєв має російське громадянство ще з 2000 року. Відтоді директор стратегічного підприємства українського ВПК та Запоріжжя чотири рази обирався народним депутатом та був членом комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони, що передбачало отримання доступу до держтаємниці.

«Ракурс» писав, що Богуслаєва затримала СБУ 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Йдеться про кримінальне провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

24 жовтня «трудовий колектив» «Мотор Січі» випустив звернення до Зеленського і заявив, що не «вірить у невинуватість» Богуслаєва.

Источник: Ракурс


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