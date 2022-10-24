У Богуслаева нашли российский паспорт - Вячеслав Богуслаев

https://racurs.ua/n176092-u-boguslaeva-nashli-rossiyskiy-pasport.html

Ракурс

Затриманий президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв має громадянство росії.

Про це свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» («Радіо Свобода»).

Як виявилося, Богуслаєв має російське громадянство ще з 2000 року. Відтоді директор стратегічного підприємства українського ВПК та Запоріжжя чотири рази обирався народним депутатом та був членом комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони, що передбачало отримання доступу до держтаємниці.

«Ракурс» писав, що Богуслаєва затримала СБУ 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Йдеться про кримінальне провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

24 жовтня «трудовий колектив» «Мотор Січі» випустив звернення до Зеленського і заявив, що не «вірить у невинуватість» Богуслаєва.