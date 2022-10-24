Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области

https://racurs.ua/n176109-vzryv-proizoshel-na-jeleznoy-doroge-v-bryanskoy-oblasti.html

Ракурс

Сьогодні ввечері на залізниці в Брянській області (РФ) між Новозибковим та Злинкою, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, спрацював вибуховий пристрій. Пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал.