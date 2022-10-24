Вибух стався на залізниці у Брянській області

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Міждержавний стик Злинка (РЗ) — Закопитье (БЗ) тимчасово заблоковано, руху поїздів на ділянці немає, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Вибух стався на залізниці у Брянській областіhttps://racurs.ua/ua/n176109-na-zaliznyci-u-bryanskiy-oblasti-stavsya-vybuh.htmlРакурс
Сьогодні ввечері на залізниці в Брянській області (РФ) між Новозибковим та Злинкою, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, спрацював вибуховий пристрій. Пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал.
Міждержавний стик Злинка (РЗ) — Закопитье (БЗ) тимчасово заблоковано, руху поїздів на ділянці немає, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Про вибух також повідомив і губернатор Брянської області Богомаз: «Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибків та Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби».
Цей міждержавний пункт стику активно використовується для військових перевезень росія-білорусь.
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