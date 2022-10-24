Вибух стався на залізниці у Брянській області

https://racurs.ua/ua/n176109-na-zaliznyci-u-bryanskiy-oblasti-stavsya-vybuh.html

Ракурс

Сьогодні ввечері на залізниці в Брянській області (РФ) між Новозибковим та Злинкою, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, спрацював вибуховий пристрій. Пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал.