Розслідувачі ідентифікували команду інженерів Генштабу рф, які наводять російські ракети на Україну

https://racurs.ua/ua/n176108-rozsliduvachi-identyfikuvaly-komandu-injeneriv-genshtabu-rf-yaki-navodyat-rosiyski-rakety.html

Ракурс

Команда розслідувачів декількох проектів та видань з’ясувала, хто наводить російські ракети на українські цивільні об'єкти.

The Insider, Bellingcat та Der Spiegel виявили секретний підрозділ у складі головного обчислювального центру (ГВЦ) збройних сил Росії та ідентифікували 30 військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України.

Виявилося, що наведенням «високоточних» ракет на цивільну інфраструктуру України командують офіцери ГВЦ ЗС росії з прізвищами Баранов, Багнюк і Капшук.

The Insider, Bellingcat та Der Spiegel вивчили метадані телефонних розмов співробітників Головного обчислювального центру.

Щоразу перед запусками крилатих ракет до генерал-майора Роберта Баранова дзвонив полковник Ігор Багнюк, якому підпорядковується команда з 33 військових інженерів.

Журналісти пов’язали багато окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами ГВЦ та виявили кореляцію між типом ракет та конкретними співробітниками.

Всі навідники визнали, що телефонні номери належать саме їм, але категорично заперечували, що працюють у ГВЦ та мають якесь відношення до обстрілу України. Проте світлини, на яких вони одягнені у форму ГВЦ, говорять інше.

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк, який має медаль «За участь у бойових діях у Сирії».

Багато хто з офіцерів ГВЦ — айтішники, які встигли попрацювати у звичайних приватних компаніях.