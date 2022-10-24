Макрон закликав РПЦ «протистояти тиску Кремля», йому жорстко відповів постпред України в ООН

https://racurs.ua/ua/n176107-makron-zaklykav-rpc-protystoyaty-tysku-kremlya-yomu-jorstko-vidpoviv-postpred-ukrayiny-v-oon.html

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська православна церква «дозволяє маніпулювати собою з боку влади країни, щоб виправдати війну в Україні», і закликав її протистояти такому тиску.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вказав Макрону на помилкове враження про діяльність РПЦ.

Він зазначив, що РПЦ ніхто не маніпулює, бо це частина злочинного режиму.

«.⁦@EmmanuelMacron⁩ said Russian Orthodox Church was allowing itself to be manipulated to justify war in Ukraine & urged it to resist such pressure"⁦@Reuters⁩ reports. An important thing-not manipulated but is a part & parcel of criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 24, 2022

Макрон 24 жовтня виступив з промовою на міжнародній конференції в Італії. Тут відбувається захід, організованій італійською Спільнотою Святого Егідія, всесвітньою групою миру та благодійності.

Під час виступу Макрона, другий номер РПЦ, митрополит Антоній, сидів у першому ряду конференц-залу і слухав президента Франції разом з іншими релігійними лідерами, пише Reuters.

Значну частину свого виступу на конференції, яка має назву «Заклик до миру», французький президент присвятив Україні.

Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір, — сказав Макрон.

За його словами, опір означає «ніколи не виправдовувати, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проекти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини».