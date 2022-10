Макрон призвал РПЦ «противостоять давлению Кремля», ему жестко ответил постпред Украины в ООН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська православна церква «дозволяє маніпулювати собою з боку влади країни, щоб виправдати війну в Україні», і закликав її протистояти такому тиску.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вказав Макрону на помилкове враження про діяльність РПЦ.

Він зазначив, що РПЦ ніхто не маніпулює, бо це частина злочинного режиму.

«.⁦@EmmanuelMacron⁩ said Russian Orthodox Church was allowing itself to be manipulated to justify war in Ukraine & urged it to resist such pressure"⁦@Reuters⁩ reports. An important thing-not manipulated but is a part & parcel of criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW