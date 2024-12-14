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Ракурс
На атакованной нефтебазе в Орле горит второй резервуар

На атакованной нефтебазе в Орле горит второй резервуар (ВИДЕО)

14 дек 2024, 17:27
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На атакованій Україною у ніч на 14 грудня нафтобазі в Орлі палає другий резервуар.


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Відео з місця влучання опублікував російський паблік Astra.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ у суботу підтвердили бойову роботу по нафтосховищі Орла.

Зазначається, що уражений об'єкт — один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті цього російського міста. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Источник: Ракурс


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