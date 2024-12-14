На атакованной нефтебазе в Орле горит второй резервуар

https://racurs.ua/n202167-na-atakovannoy-neftebaze-v-orle-gorit-vtoroy-rezervuar-video.html

Ракурс

На атакованій Україною у ніч на 14 грудня нафтобазі в Орлі палає другий резервуар.

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Відео з місця влучання опублікував російський паблік Astra.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ у суботу підтвердили бойову роботу по нафтосховищі Орла.

Зазначається, що уражений об'єкт — один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті цього російського міста. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.