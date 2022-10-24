Сонячне затемнення можна буде побачити в Україні 25 жовтня

Сонячне затемнення можна буде побачити в Україні

https://racurs.ua/ua/n176106-sonyachne-zatemnennya-mojna-bude-pobachyty-v-ukrayini-25-jovtnya.html

Ракурс

25 жовтня відбудеться часткове сонячне затемнення. І нарешті його буде видно на всій території Україні. Звісно, якщо хмари не зіпсують нам сюрприз.

Часткове сонячне затемнення у вівторок не буде виключним явищем. Тим більше не варто чекати від нього кінця світу. Але воно однозначно заслуговує на те, щоб небайдужі до астрономії люди звернули на нього свою увагу.

25 жовтня в Україні, як і практично в усій Європі, на заході Азії та північному сході Африки, можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. У Києві затемнення розпочнеться о 12.22 за місцевим літнім часом і триватиме до 14.50. У його максимумі (о 13.36) Місяць закриє сонячний диск на 61% його діаметра. Тож якщо погода в цей день буде ясною, ніщо не заважатиме нам помилуватися цим видовищем.

Однак відбуватиметься затемнення в середині дня, а не на заході Сонця, тому треба бути особливо уважним щодо заходів безпеки та заздалегідь підготуватися до його спостереження.

Загальне правило під час спостереження сонячного затемнення полягає в тому, що незахищеним оком на Сонце дивитися не можна. Зазвичай ми цього не помічаємо, але інтенсивність його випромінювання достатня для того, аби пошкодити світлочутливі клітини сітківки. Після опіку, викликаного прямими сонячними променями, вона практично не відновлюється.

Тим більше не можна дивитися на Сонце крізь будь-який непідготовлений для цього оптичний пристрій — бінокль або телескоп. Їхні лінзи чи дзеркала збирають промені в одну точку та збільшують їхню інтенсивність, через що опік сітківки стає набагато тяжчим. Частіше за все зір у цьому випадку втрачається назавжди.

Неозброєним оком на Сонце у принципі можна поглянути, коли воно сходить або заходить. Але й цього краще не робити, адже ризик отримати невеликий опік сітківки зберігається. Тому навіть у цих умовах не можна дивитися на наше світило крізь бінокль чи телескоп.