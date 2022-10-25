Частичное солнечное затмение можно увидеть в Украине

https://racurs.ua/n176129-chastichnoe-solnechnoe-zatmenie-mojno-uvidet-v-ukraine-translyaciya.html

Ракурс

25 жовтня на Землі можна спостерігати часткове сонячне затемнення. У цей час тінь Місяця закриє диск Сонця не повністю, а частково, залишивши невеликий «шматочок» зірки відкритим.

Спостерігатиме затемнення можна й на території України. За оцінками вчених, Місяць закриє від 39% до 60% сонячного диска, залежно від регіону нашої країни.

Утім, синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території України буде похмура погода, а отже, побачити затемнення «наживо» буде не можна.

Якщо ж ви знаходитесь в регіоні без хмар, пам’ятайте, що спостерігати за сонячним затемненням необхідно лише за допомогою пристроїв, які оснащені спеціальними фільтрами. Без них спостереження можуть призвести до серйозних проблем із зором.