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Ракурс
Часткове сонячне затемнення можна побачити в Україні

Часткове сонячне затемнення можна побачити в Україні (ТРАНСЛЯЦІЯ)

25 жов 2022, 13:26
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25 жовтня на Землі можна спостерігати часткове сонячне затемнення. У цей час тінь Місяця закриє диск Сонця не повністю, а частково, залишивши невеликий «шматочок» зірки відкритим.





Спостерігатиме затемнення можна й на території України. За оцінками вчених, Місяць закриє від 39% до 60% сонячного диска, залежно від регіону нашої країни.

Утім, синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території України буде похмура погода, а отже, побачити затемнення «наживо» буде не можна.

Якщо ж ви знаходитесь в регіоні без хмар, пам’ятайте, що спостерігати за сонячним затемненням необхідно лише за допомогою пристроїв, які оснащені спеціальними фільтрами. Без них спостереження можуть призвести до серйозних проблем із зором.

Джерело: Ракурс


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